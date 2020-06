Bic : Négociations exclusives pour le rachat de Djeep

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bic est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Djeep pour un montant de 40 millions d'euros. Un complément de prix pourrait être versé en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep.



Ce projet d'acquisition offre au Groupe des opportunités de croissance significatives en Europe et en Amérique du Nord. La finalisation est prévue au cours du troisième trimestre 2020.



La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros en 2019, principalement en Europe, mais également aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.



' La créativité du design et le modèle de production à la demande de Djeep, associés aux briquets emblématiques et au modèle de production en grande série de Bic, permettront de développer les compétences des deux entreprises en matière d'innovation, de marketing et de production au niveau mondial ' a déclaré le directeur général de Bic, Gonzalve Bich.



