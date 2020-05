Bic : Dividende approuvé en AGM

(CercleFinance.com) - Bic annonce que son assemblée générale mixte, réunie le 20 mars hors la présence physique de ses actionnaires, a approuvé le versement, à compter du 3 juin prochain, d'un dividende ordinaire de 2,45 euros par action.



Toutes les résolutions proposées ont été adoptées, parmi lesquelles la ratification de la cooptation de Timothée Bich en qualité d'administrateur et le renouvellement de ce mandat, ainsi que la nomination de Jake Schwartz en qualité d'administrateur.



Le conseil d'administration, qui a suivi l'assemblée générale, a pris la décision de renouveler les mandats de Candace Matthews au comité d'audit ainsi qu'au comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.



