Bic : Cession des étiquettes adhésives au Brésil

(CercleFinance.com) - Le groupe Bic annonce la signature d'un accord de cession de Pimaco, son activité d'étiquettes adhésives au Brésil, à Grupo CCRR pour un montant de 40 millions de réaux brésiliens (environ 6,5 millions d'euros).



'Cette cession est cohérente avec la stratégie de rotation du portefeuille du groupe, et la priorité accordée aux activités grand public à croissance rapide, telles que la créativité et l'écriture digitale', explique-t-il.



Le fabricant de papeterie et d'instruments jetables précise que cette transaction doit être approuvée par les autorités de la concurrence brésiliennes, et que sa finalisation est prévue au premier trimestre 2021.



