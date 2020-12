Bic : A finalisé l'acquisition de Rocketbook

(CercleFinance.com) - Bic annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Rocketbook, pour un montant de 40 millions de dollars USD (33 millions d'euros) et un complément de prix à verser en fonction des performances futures de Rocketbook.



Rocketbook a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars en 2020 (environ 26 millions d'euros), en progression annuelle de 35%.



'La gamme de produits phares de Rocketbook inclut les cahiers réutilisables Rocketbook Core et Rocketbook Fusion qui s'utilisent avec un stylo effaçable, et qui sont connectés au cloud via une application permettant le téléchargement du contenu' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel