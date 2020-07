Bic : A finalisé l'acquisition de la société Djeep

(CercleFinance.com) - Bic annonce la finalisation de l'acquisition de la société Djeep pour un montant de 40 millions d'euros. Un complément de prix sera versé en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep.



Djeep a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 millions d'euros en 2019, principalement en Europe, mais également aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.



' Cette acquisition vise à renforcer la position de BIC sur le marché des briquets de poche et offre au Groupe des opportunités de croissance significatives en Europe et en Amérique du Nord ' indique la direction.



