Beneteau : Suspend temporairement des activités

(CercleFinance.com) - En raison de la progression de l'épidémie de Covid-19, le Groupe Bénéteau a décidé aujourd'hui de suspendre temporairement ses activités de construction de bateaux de plaisance et de mobil-homes sur l'ensemble des territoires français et italien.



' Nos unités de production aux Etats-Unis et en Pologne voient pour l'instant leur activité ralentie mais ne sont pas arrêtées ' précise le groupe.



' Nous mettons tout en oeuvre pour assurer la protection de nos salariés dans tous les pays et favoriser la reprise rapide de nos activités dès que la situation le permettra ' a précisé Jérôme de Metz, Président Directeur Général du Groupe Beneteau.



La présentation du plan stratégique prévue le 29 avril 2020 est reportée à une date ultérieure.



