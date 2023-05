Beneteau : Relève ses prévisions annuelles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 478ME au 1er trimestre 2023, en croissance de 51% par rapport à 2022 (+49% à taux de change constant).



Le chiffre d'affaires de la division Bateau s'est élevé à 375ME, en hausse de 57% (+55% à taux de change constant). Celui de la division Habitat s'est élevé à 103ME, en hausse de 31%.



Beneteau relève la prévision annuelle de chiffre d'affaires de sa division Bateau à 1450 ME (contre 1360 ME précédemment), soit une progression de 16% comparée à 2022 en données publiées (+18% à taux de change constant). A périmètre constant, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devrait ainsi dépasser 1750 ME, en hausse de 16% en données publiées.



Cette croissance de chiffre d'affaires devrait permettre à la division Bateau d'atteindre une marge opérationnelle courante de 11% en 2023 (contre 10,5% précédemment). A périmètre constant, le résultat opérationnel courant du Groupe devrait s'élever à 190 ME (contre 170ME), en progression de plus de 22% comparé à 2022.



