Beneteau : Parmi les 'top picks' de Berenberg pour 2022

(CercleFinance.com) - Beneteau et Esker font partie des six valeurs moyennes européennes susceptibles de tirer leur épingle du jeu en 2022, d'aperès une sélection établie jeudi par les analystes de Berenberg.



En ce ce qui concerne Beneteau, la banque allemande estime que le deuxième fabricant mondial de bateaux semble bien parti pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixé dans le cadre de sa journée d'investisseurs de 2020.



Cette performance devrait favoriser une revalorisation du titre et de combler l'écart qu'il accuse actuellement vis-à-vis de ses comparables, affirme l'intermédiaire, qui affiche une recommandation d'achat sur Beneteau, assortie d'un objectif de cours de 16 euros.



Concernant Esker, Berenberg explique que le spécialiste de la dématérialisation des documents est bien placé pour tirer parti d'une réglementation favorable et de l'accélération du numérique.



L'établissement met en avant la qualité 'élevée' de l'entreprise, sa capacité à accélérer sa croissance ainsi que la possibilité d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) cette année.



Hormis Beneteau et Esker, les valeurs préférées ('top picks') des analystes de Berenberg incluent le belge Barco, l'espagnol Ence, le néerlandais Fastned et l'allemand flatexDEGIRO.



