Beneteau : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Bénéteau, titre figurant dans sa liste de 'convictions Midcap S1 2022', et remonte son objectif de cours de 19 à 21 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.



'En dépit des tensions sur les approvisionnements, le groupe a réussi à afficher une croissance très soutenue sans pour autant que les perturbations pénalisent la profitabilité', souligne l'analyste en charge du constructeur de navires de plaisance.



'Le carnet de commandes permet d'envisager une forte croissance en 2022 ce qui est rassurant et permettra d'accompagner la restauration de la profitabilité', poursuit-il, ajoutant que 'la valorisation reste limitée au regard du potentiel de revalorisation des marges'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.