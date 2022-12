Beneteau : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Bénéteau mais réhausse son objectif de cours de 18 à 21E.



' La visibilité pour 2023 est excellente, avec un carnet de commande qui représente quasiment le CA attendu sur l'ensemble de l'année et le management envisage une croissance dynamique d'ici 2025 ', entame l'analyste, séduit par le plan stratégique présenté.



La progression de l'activité devrait être supérieure à 15% soit 1.6 MdE, ' ce qui devrait permettre à la MOP de dépasser les 10% (soit un ROC supérieur à 160 ME) '.



Cette annonce est, pour Oddo, ' une excellente performance commerciale dans le contexte actuel mais également au niveau de la profitabilité puisqu'initialement, nous retenions une MOP de 10% à horizon 2024 (2025 dans le plan stratégique initial du management) '.



Pour 2025, le management vise un CA compris entre 1.8 MdE et 2 MdE, soit une croissance annuelle moyenne de l'activité de 10% relève encore l'analyste.



' La valorisation reste très modérée au regard du potentiel de revalorisation des marges. Nos BPA sont relevés de 23% en moyenne pour 2023-2024 ', souligne Oddo.



