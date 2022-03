Beneteau : Oddo réitère son conseil après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le groupe Bénéteau publie d'excellents résultats au titre de son exercice 2021.



' Sur la base d'une hausse du chiffre d'affaires de 11.9% à 1227.1 ME (déjà publié fin février), le ROC progresse de 248.6% à 95.8 ME, soit un niveau très supérieur à nos estimations puisque nous retenions 70.5 ME ' indique le bureau d'analyses. ' La guidance du groupe reposait sur un ROC supérieur à 65 ME (le consensus retenait 71 ME) '.



' La MOP ressort ainsi à 7.8% ce qui est une excellente performance laissant apparaitre une amélioration de la profitabilité de 530 pb (vs 2.5% en 2020) '.



Oddo souligne également que le chiffre d'affaires bénéficie d'une forte demande (carnet de commandes record, freiné néanmoins par les tensions sur les approvisionnements) et devrait ainsi s'apprécier dans une fourchette comprise entre 11 et 14% (10/13% pour les Bateaux, supérieur à 20% en Habitat).



' Le ROC atteindrait, lui, 110/120 ME ce qui est cohérent avec nos attentes (110 ME) et celles du consensus (117 ME) '.



Oddo confirme son opinion Surperformance avec un objectif de cours de 21 E. ' La valorisation reste limitée (VE/ROC 2022e : 8.7x) au regard du potentiel de revalorisation des marges. Bénéteau figure dans notre liste de convictions Midcap S1 2022 '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.