Beneteau : Oddo maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo réitère son opinion Surperformance et son objectif de cours de 18E sur le titre Bénéteau.



' Le groupe confirme sa capacité à enregistrer une croissance soutenue et le carnet de commandes permet d'avoir une bonne visibilité sur la croissance ', relève l'analyste.



Pour 2022, le groupe s'estime confiant sur la progression de son chiffre d'affaires de 15% pour dépasser 1.4 MdE, ' ce qui correspond à nos attentes et reste conforme à la guidance d'une hausse de l'activité comprise entre 13% et 16% ', poursuit Oddo.



Pour 2023, compte tenu de l'importance du carnet de commandes, la progression de l'activité devrait être supérieure à 15% soit 1.6 MdE ' ce qui est supérieur à nos estimations de 1.46 MdE (différence +11%), ce qui devrait permettre à la MOP de dépasser les 10%, soit un ROC supérieur à 160 ME ', note l'analyste.



Cette performance est particulièrement ' satisfaisante ', pour Oddo puisque le plan initial 2020-2025 prévoyait une MOP de 10% à horizon 2025. ' Le groupe serait donc en avance de 2 ans sur son plan stratégique ', souligne l'analyste.



' Comme nous le soulignions depuis de nombreux mois, la valorisation reste très modérée (VE/ROC 2023e : 4.6x) au regard du potentiel de revalorisation des marges ', termine Oddo.



