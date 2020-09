Beneteau : Mesures de restructurations envisagées

(CercleFinance.com) - Bénéteau annonce envisager, pour les 16 sites de moulage et de montage actifs de sa division bateau (dont 10 en France), la fermeture, cession ou mise en sommeil de quatre sites (dont deux en France), et une activité ralentie sur trois sites (dont un en France).



Au plan mondial pour cette division, ces mesures se traduiraient par une réduction d'effectifs directement affectés à la production de 300 à 840 personnes à laquelle s'ajouterait une réduction d'effectifs dans d'autres fonctions de 380 à 460 personnes.



Pour les huit sites de la division habitat (sept en France et un en Italie), il envisage la fermeture d'un site en France et une activité très ralentie en Italie, ce qui conduiraient au sein de cette division à une réduction des effectifs de 30 à 90 personnes.



