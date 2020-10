Beneteau : Le CA a reculé de 14% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe Beneteau a enregistré un CA de 1,14 milliard d'euros au 3e trimestre, soit un recul de 14% en données publiées par rapport au 3e trimestre 2019.

L'EBITDA s'élève à 110,4 millions d'euros sur la période, avec un résultat opérationnel courant (ROC) de 30 millions d'euros.



Le groupe prévoit un recul du chiffre d'affaires au 4e trimestre de 25 à 30% par rapport à la même période en 2019, principalement en raison de la baisse d'activité des loueurs et des facturations de la division Habitat.



En fin d'année, compte tenu de la forte saisonnalité des activités, l'EBITDA et le ROC du Groupe sont traditionnellement négatifs, précise Beneteau.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel