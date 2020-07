Beneteau : Le CA 9 mois impacté par le coronavirus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Beneteau annonce ce soir un chiffre d'affaires consolidé au titre des 9 premiers mois de son exercice 2019-2020 de 768,7 millions d'euros, en baisse de -17,3% par rapport à la même période de l'année précédente et de -17,9% à taux de change constant.



L'activité Bateau est en retrait de -17,8%, tandis que l'activité Habitat qui a redémarré ses expéditions un peu plus rapidement enregistre une baisse de -15,4% par rapport à la même période de 2019. Toutes les activités ont bien sûr été impactées par la crise du coronavirus.



'Le Groupe estime que son chiffre d'affaires annuel devrait baisser de 16% à 18% en données publiées, avec une marge d'EBITDA supérieure à 8% et un Résultat Opérationnel Courant supérieur à l'équilibre', indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BENETEAU en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok