Beneteau : Hausse de 8,9% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Beneteau publie un chiffre d'affaires de 317 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 8.9% à taux de change constant (tcc) par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est portée aussi bien par le pôle Bateau (+5,3% à tcc, à 238.5 ME) que par l'Habitat (+21.4% à tcc, à 78.5 ME).



Beneteau souligne que si l'année 2022 est marquée par 'la qualité des commandes et la réussite commerciale des produits', est aussi celle des tensions sur les approvisionnements qui brident la croissance.



Dans ce contexte, le groupe maintient ses perspectives 2022 de chiffres d'affaires et de résultat opérationnel courant, soit un CA attendu en croissance de 11 à 14% en données publiées et un ROC attendu entre 110 et 120 ME.





