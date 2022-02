Beneteau : Hausse de 11,9% du CA sur l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe termine l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 1 227,1 millions d'euros, en croissance de 11,9% en données publiées (+12,9% à taux de change constant - TCC) grâce à la forte croissance des ventes au 4ème trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a presque doublé par rapport à la même période de 2020 et ressort ainsi à 303,8 millions d'euros.



' La forte progression du chiffre d'affaires au 4ème trimestre permet désormais d'envisager un résultat opérationnel courant 2021 supérieur à la dernière prévision communiquée le 9 novembre 2021 qui, pour rappel, était comprise entre 59 et 65ME ' indique le groupe.



Le carnet de commandes global est en hausse de plus de 40% à fin janvier 2022 par rapport à fin janvier 2021.



