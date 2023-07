Beneteau : Croissance de 43,8% du CA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 550 ME au deuxième trimestre, en croissance de 38,1%. Cette progression porte le chiffre d'affaires sur l'ensemble du premier semestre à 1 028 ME, en croissance de 43,8% par rapport à 2022.



Sur le premier semestre, la division Bateau a enregistré un chiffre d'affaires de 813 ME, en croissance de 48,3% par rapport à 2022.



L'activité ' bateaux à moteur ', qui a représenté 56% des ventes de bateaux sur le semestre, a progressé de 45%. L'activité ' bateaux à voile ' a représenté 44% des ventes de bateaux sur le semestre. Le chiffre d'affaires du segment Voile a progressé de 55% sur le semestre.



Le Groupe confirme ainsi la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau, qui devrait atteindre 1 450ME sur l'exercice, soit une progression de 16%.



Hors cession envisagée de la division Habitat, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est ainsi attendu supérieur à 1 750ME (+16% par rapport à 2022 en données publiées), tandis que le résultat opérationnel courant est désormais prévu au-dessus de 200 ME (contre 190ME précédemment).



