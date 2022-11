Beneteau : Croissance de 11,8% du CA à fin septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 317,1 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 19,9% par rapport à 2021 (+14,3% à taux de change constant).



La division Bateau a enregistré un chiffre d'affaires de 294,2 millions d'euros, en progression de 17,7% (+11,8% à taux de change constant). Cette croissance a été plus forte sur les marchés américains (+30% à taux de change constant).



A fin septembre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1032,2 millions d'euros, en croissance de 11,8% par rapport à 2021 (+8,6% à taux de change constant). La division Bateau a été en croissance de 7,5% (+3,8% à parités constantes).



Le Groupe confirme une croissance de son chiffre d'affaires consolidé de 13% à 16% en données publiées sur l'exercice 2022, et prévoit de réaliser un résultat opérationnel courant compris entre 120ME et 125ME, soit une progression entre 25% et 30% par rapport à 2021 (95,8ME).



