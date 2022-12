Beneteau : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi son objectif de cours sur Beneteau, qu'il porte de 19 à 21 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste souligne que le constructeur de bateaux a fait part, la semaine dernière lors du salon nautique de Paris, de toute sa confiance au moment d'aborder l'année 2023.



Le groupe a notamment indiqué tabler sur une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires ainsi que sur une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité à horizon 2025, rappelle-t-il dans son étude.



'Au vu de son historique irréprochable, l'équipe de direction a gagné notre confiance', souligne l'intermédiaire, qui relève en conséquence ses prévisions de résultats sur le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.