Bastide le confort : Un directeur général adjoint nommé

(CercleFinance.com) - Bastide Le Confort Médical, spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile, annonce la nomination de Jean-Claude Brdenk au poste de directeur général adjoint en charge des opérations et du développement.



Avant de rejoindre le groupe, Jean-Claude Brdenk a occupé pendant plus de onze ans la fonction de directeur général délégué en charge de l'exploitation au sein du groupe Orpea, un des principaux acteurs de la prise en charge globale de la dépendance.



Il a par ailleurs occupé, jusque fin 2021, la position de vice-président du Syndicat National des Établissements & Résidences Privés et Services d'Aide à Domicile pour Personnes Âgées (Synerpa), premier syndicat des maisons de retraite privées en France.



