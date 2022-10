Banco santander : Vers un rachat par CACEIS d'activités RBC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la signature par CACEIS, sa coentreprise avec Santander, le 14 octobre, d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) lui offrant la possibilité d'acquérir les activités d'asset servicing de Royal Bank of Canada (RBC) en Europe.



Cette transaction permettrait à CACEIS de renforcer son positionnement en asset servicing, avec environ 4.800 milliards d'euros d'actifs en conservation et 3.500 milliards d'euros d'actifs en administration (chiffres au 31 mars 2022).



La réalisation de la transaction, soumise aux conditions suspensives usuelles, pourrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2023. Elle aurait un impact négatif inférieur à 10 points de base sur le CET1 de Crédit Agricole SA.



