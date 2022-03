Banco santander : Un analyste passe à l'achat sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse (+0,5%) profitant de l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'étude a relevé sa recommandation sur Santander de 'conserver ' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 3,70 à 3,80 euros, titre qui semble selon lui mieux positionné parmi les banques d'Europe du Sud grâce notamment à sa diversification internationale.



Après un fort rebond des banques d'Europe du Sud (+20% environ par rapport aux points bas post-Ukraine), le broker déclare 'rester constructif avec des preuves grandissantes que des hausses de taux et des retours de capitaux restent sur la table'.



'Notre scénario de base comprend une perspective de croissance plus faible (plutôt qu'une récession) et nos projections mises à jour reposent sur des hypothèses plus conservatrices sur la croissance des prêts/actifs sous gestion et la progression des provisions', précise-t-il.



