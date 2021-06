Banco santander : UBS rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'achat' avec une conviction élevée sur Santander et rehausse son objectif de cours de 3,65 à quatre euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 19% pour l'action de la banque espagnole.



Le broker augmente ses estimations de BPA de 11% pour 2021 et de 6-8% pour 2022-23. 'L'action reste valorisée de manière attrayante car notre thèse de révisions positives du BPA entraînant la performance demeure valide', affirme-t-il.



