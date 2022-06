Banco santander : Toujours banque espagnole favorite d'Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Santander, avec un objectif de cours rehaussé de quatre à 4,1 euros, dans une note consacrée aux banques espagnoles, parmi lesquelles Santander et Unicaja Banco sont ses favorites.



Dans le résumé de sa note, le bureau d'études met en avant l'incertitude quant aux impacts du conflit en Ukraine sur les perspectives (opérationnelles, macroéconomiques), qui selon lui 'suggère de la prudence'.



Dans ce contexte, il considère que 'la bonne dynamique opérationnelle (notamment soutenue par la remontée des taux) et la solidité bilancielle (qualité d'actifs, solvabilité) des banques espagnoles au premier trimestre sont des points de départ positifs mais à nuancer'.



'Au-delà de fondamentaux solides, la différenciation devrait continuer de reposer sur la valorisation', ajoute l'analyste, pour qui 'cela conforte Santander comme valeur favorite, aidée par la diversification géographique de son business model'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.