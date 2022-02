Banco santander : Retour aux bénéfices sur l'année 2021

(CercleFinance.com) - Santander cède 1% à Madrid après la publication d'un bénéfice attribuable de 8,12 milliards d'euros au titre de 2021, contre une perte de 8,77 milliards en 2020, perte qui était liée à un ajustement hors trésorerie de l'évaluation du goodwill et des actifs d'impôt différé.



Hors charges nettes de 530 millions d'euros pour les coûts de restructuration déjà annoncés au premier trimestre, le résultat sous-jacent du groupe bancaire espagnol pour 2021 s'est accru de 78% à plus de 8,65 milliards.



Cette performance a été tirée par un rebond de l'activité, avec des prêts et des dépôts en hausse de 4% et 6% respectivement. La qualité du crédit s'est également améliorée, ce qui a permis de normaliser le niveau des provisions pour pertes sur prêts, en baisse de 37%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel