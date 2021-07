Banco santander : Retour aux bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Santander publie au titre des six premiers mois de 2021, un bénéfice net attribuable de 3,67 milliards d'euros, à comparer à une perte de 10,8 milliards un an auparavant, perte qui reflétait de lourds ajustements sur la valorisation de goodwill et d'actifs d'impôts différés.



En excluant 530 millions d'euros de charges nettes pour restructurations annoncées au premier trimestre, le profit sous-jacent du premier semestre a grimpé de 153% à 4,2 milliards, niveau le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2010.



La banque espagnole explique que sa performance a été soutenue par une bonne croissance de ses volumes, de 2% pour les prêts et de 4% pour les dépôts, ainsi que par des contributions positives de ses trois grandes régions (Europe, Amérique du Nord et du Sud).



