Banco santander : Renonce à un projet d'acquisition au Mexique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La banque espagnole Santander a annoncé vendredi qu'elle renonçait officiellement à l'acquisition de certains actifs mexicains de Citigroup.



Dans un communiqué publié sur le site de la CNMV, l'autorité boursière espagnole, le groupe indique avoir soumis au géant américain une offre non-contraignante pour la reprise de cet ensemble, dénommé Banamex, mais avoir été informée qu'il ne participerait pas aux prochaines étapes du processus.



Citigroup avait annoncé en début d'année son intention de céder ses activités mexicaines de services bancaires aux particuliers et aux PME afin de simplifier son modèle économique.



Selon les analystes, cette entité pourrait être valorisée entre quatre et huit milliards de dollars.



Suite à cette annonce, l'action Santander progressait de 1% vendredi matin sur l'IBEX 35, l'indice de référence de la Bourse de Madrid.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.