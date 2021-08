Banco santander : OPA sur le solde d'une filiale américaine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Santander Holdings USA, la filiale américaine du géant bancaire espagnol Santander, a annoncé hier le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat sur le solde de Santander Consumer USA, un prestataire de services financiers aux particuliers.



Santander Holdings USA propose de racheter les 20% du capital qu'il ne détient pas encore à un prix unitaire de 41,5 dollars, soit une prime de 14% par rapport au cours de Bourse de de Santander Consumer USA au début du mois de juillet (36,4 dollars).



Basé à Dallas, Santander Consumer USA propose notamment des services de financement des véhicules et des prestations pour compte de tiers à une clientèle composée de plus de 3,1 millions d'Américains.



Au 30 juin, son portefeuille d'actifs atteignait quelque 64 milliards de dollars.



L'opération, qui devrait être finalisée au mois d'octobre, aura un effet immédiatement relutif sur les comptes du groupe Santander, en accroissant son bénéfice par action (BPA) d'environ 3% dès 2022.



A la Bourse de Madrid, l'action Santander perdait 0,7% mardi matin après cette annonce.



