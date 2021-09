Banco santander : Oddo relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur Santander, avec un objectif de cours remonté de 3,3 à 3,7 euros, considérant le niveau de cours actuel comme une opportunité d'entrée sur le dossier de la banque espagnole.



Suite à une publication trimestrielle et un roadshow rassurants, l'approche d'Oddo ressort plus positive sur les perspectives opérationnelles de Santander à court et moyen terme l'amenant à rehausser ses anticipations de résultat net de 9% en moyenne sur 2021/2023.



'Au regard de l'évolution du titre depuis le début de l'année (+22% soit en retrait par rapport au secteur +31%), l'amélioration des perspectives bénéficiaires nous semble insuffisamment intégrée, à ce stade, par le marché', juge l'analyste.



