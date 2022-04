Banco santander : L'UE autorise l'entreprise commune avec Mapfre

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création d'une entreprise commune par Banco Santander et ses filiales et Mapfre, toutes deux espagnoles.



La coentreprise sera active dans la commercialisation de prêts hypothécaires inversés aux particuliers en Espagne.



Mapfre est actif dans les secteurs de l'assurance et de la réassurance. Les deux sociétés sont actives dans le monde entier.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu de la position combinée limitée des sociétés sur le marché de la banque de détail, de l'assurance-vie et des prêts hypothécaires inversés.



