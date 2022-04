Banco santander : Gagne 2%, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% alors que Crédit Suisse relève sa recommandation.



Dans une note sur les banques d'Europe du Sud, pour lesquelles il estime que 'un nouveau vent de changement modifie les perspectives', Credit Suisse passe sur Santander de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 3,3 à quatre euros.



Il explique choisir le titre, ainsi que Caixabank comme 'nouveaux gagnants dans des eaux changeantes', augmentant ses opinions 'sur la base des expositions géographiques les plus saines et du potentiel de progression encourageant lié aux hausses de taux'.



Concernant l'exposition de Santander au Brésil, le broker constate que 'le marché s'inquiète moins des perspectives politiques avant les élections', et pointe 'l'appréciation encourageante du réal, dans un contexte de hausse des prix des matières premières'.



