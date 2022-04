Banco santander : Gagne 1%, un analyste réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% profitant de l'analyse favorable d'UBS.



UBS confirme sa recommandation à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 4,4 E avant la publication des chiffres du 1er trimestre 2022.



' Nous restons positifs sur Santander avant le 1er trimestre. La résistance des bénéfices est encore évaluée de manière conservatrice selon nous ' indique UBS.



L'analyste avait indiqué dans sa dernière analyse que ' l'action reste sous-évaluée, mais l'absence d'une progression plus visible du capital demeure un obstacle pour les investisseurs'.



Rappelons que Santander a publié un bénéfice attribuable de 8,12 milliards d'euros au titre de 2021, contre une perte de 8,77 milliards en 2020, perte qui était liée à un ajustement hors trésorerie de l'évaluation du goodwill et des actifs d'impôt différé.



Hors charges nettes de 530 millions d'euros pour les coûts de restructuration déjà annoncés au premier trimestre, le résultat sous-jacent du groupe bancaire espagnol pour 2021 s'est accru de 78% à plus de 8,65 milliards.



