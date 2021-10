Banco santander : En baisse après ses résultats à neuf mois

(CercleFinance.com) - Santander perd plus de 2% à Madrid, malgré l'annonce d'un bénéfice sous-jacent des neuf premiers mois de 2021 en hausse de 87% à 6,38 milliards d'euros, soit son plus haut niveau réalisé sur cette période de l'année depuis 2009.



La banque espagnole explique que sa performance a été tirée par une bonne croissance des volumes, avec des prêts en hausse de 4% et des dépôts, de 6%. Ses trois régions (Europe, Amériques du Nord et du Sud) ont contribué de façon similaire au bénéfice global.



'Nous sommes en bonne voie pour surperformer significativement notre objectif de rentabilité pour 2021, tout en maintenant un ratio CET1 'fully loaded' à la borne haute de notre fourchette de 11-12%', affirme sa présidente exécutive Ana Botín.



