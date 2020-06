Banco santander : Credit Suisse ramène son opinion à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a ramené jeudi son opinion sur le titre Santander de 'surperformance' à 'neutre'.



Dans une note de recherche consacrée au secteur bancaire espagnol, l'intermédiaire financier dit préférer les établissements ancrés localement plutôt que ceux exposés à l'international.



'Nous pensons que le marché sous-estime le double obstacle de la baisse des taux d'intérêt des volumes sur des marchés émergents habitués à de forts de croissance', expliquent les analystes.



'Une analyse des précédentes récessions au Mexique et au Brésil montre un repli significatif et échelonné sur plusieurs années de la croissance des prêts, aussi bien chez les particuliers que du côté des PME', avertit par ailleurs Credit Suisse.



