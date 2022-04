Banco santander : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Santander s'adjuge 2% et surperforme ainsi la tendance à Madrid, avec le soutien de Credit Suisse qui passe de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre de la banque espagnole, avec un objectif de cours rehaussé de 3,3 à quatre euros.



Il explique choisir le titre, ainsi que Caixabank comme 'nouveaux gagnants dans des eaux changeantes', augmentant ses opinions 'sur la base des expositions géographiques les plus saines et du potentiel de progression encourageant lié aux hausses de taux'.



Par ailleurs, Santander a conclu de nouveaux accords-cadres en crédit à la consommation avec Stellantis, accords qui permettent de réorganiser la configuration actuelle des activités de financement du constructeur automobile en Europe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

