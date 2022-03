Banco santander : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Santander gagne près de 1% et surperforme ainsi la tendance à Madrid, aidé par un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver ' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 3,70 à 3,80 euros.



Ce relèvement s'inscrit dans une note plus large sur les banques d'Europe du Sud, secteur pour lequel le broker déclare 'rester constructif avec des preuves grandissantes que des hausses de taux et des retours de capitaux restent sur la table'.



