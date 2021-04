Banco santander : Barclays relève son un objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Santander avec un objectif de cours relevé de 3,1 à 3,4 euros en raison de bénéfices plus élevés, au lendemain des résultats de premier trimestre de la banque espagnole.



'Les revenus, le contrôle des coûts et la qualité des actifs s'améliorent et le capital permettra le versement d'un dividende de 10 centimes pour l'année', note le broker, qui rehausse ses attentes de bénéfices de 29%, 2%, 2% respectivement pour 2021, 2022 et 2023.



Barclays met aussi en avant une valorisation qu'il juge bon marché pour le titre Santander, à 8,6 fois le BPA attendu pour 2022, contre selon lui un multiple de 9,5 fois en moyenne pour les valeurs bancaires européennes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BANCO SANTANDER en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok