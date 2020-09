Banco santander : L'UE autorise une acquisition avec Mapfré

(CercleFinance.com) - En vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la Commission européenne a approuvé, l'acquisition du Portugais Popular Seguros par les Espagnols Mapfre et Banco Santander.



Active sur le marché de l'assurance dans son pays, Popular Seguros est une filiale à 100% de Banco Santander.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné les chevauchements horizontaux et les relations verticales très limités entre les activités des entreprises.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BANCO SANTANDER en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok