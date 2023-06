Balyo : Le titre s'envole, SoftBank envisage une offre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Balyo bondit de plus de 50% jeudi à la Bourse de Paris, alors que le conglomérat japonais SoftBank envisage de lancer une offre de rachat sur le spécialiste français de la robotisation des chariots élévateurs.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, les deux groupes indiquent avoir conclu un protocole d'accord prévoyant le dépôt d'une offre publique d'achat réglée entièrement en numéraire au prix de 0,85 euro par action.



Ce montant représente une prime d'environ 54% par rapport au cours de Bourse moyen pondéré par les volumes sur les 30 dernière séances.



La direction de Balyo a accueilli favorablement le projet d'offre, estimant que l'opération permettrait à la société d'accéder au réseau mondial de SoftBank, qui compte plus de 470 entreprises technologique.



'Le conseil d'administration de Balyo considère que ce partenariat permettra à la société de bénéficier de l'expertise technologique et commerciale de SoftBank tout en lui apportant les ressources financières nécessaires pour atteindre son plein potentiel de croissance', a-t-il déclaré.



Autour de 10h00, le titre du fabricant de chariots de manutention autonomes s'adjugeait plus de 50% pour s'aligner quasiment avec le prix prévu dans le cadre de l'OPA, donnant une capitalisation boursière de 27,4 millions d'euros.



