Bains mer monaco : Transfert des parts dans Betclic Everest Group

(CercleFinance.com) - Société des Bains de Mer (SBM) de Monaco bondit de 7% après que sa filiale Monte-Carlo SBM International a conclu un accord pour transférer, par voie de cession et d'apport, l'intégralité de sa participation de 47,30% dans Betclic Everest Group à FL Entertainment.



Cette opération devrait être finalisée le 30 juin, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Pegasus Entrepreneurs et sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives usuelles.



Si elle se réalise, elle impactera favorablement de façon très significative les comptes du groupe SBM pour le prochain exercice 2022-23 et donnera les moyens financiers à SBM International de poursuivre sa stratégie de développement à l'international.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel