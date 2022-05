Bains mer monaco : Retour aux bénéfices en 2021-22

(CercleFinance.com) - Bains de Mer de Monaco recule de 3% malgré la publication d'un résultat net de +76,4 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre -79,1 millions pour 2020-21, et d'un résultat opérationnel passé de -103,3 à +35,4 millions d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires du groupe de tourisme a grimpé de 57% à 530,5 millions d'euros, une croissance tirée essentiellement par ses revenus de jeux et ses recettes hôtelières, mais est resté inférieur de 14% à celui réalisé au cours de l'exercice 2019-20.



'L'activité du groupe S.B.M. sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2022-23 confirme la tendance observée sur l'exercice 2021-22, mais elle s'inscrit dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire qui reste encore fragile aujourd'hui', prévient-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel