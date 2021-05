Bains mer monaco : En pertes sur l'exercice 2020-21

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco affiche un résultat net consolidé de -79,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, contre un profit de 26,1 millions pour l'exercice précédent, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme.



Le chiffre d'affaires annuel a en effet chuté à 336,9 millions d'euros, contre 619,8 millions en 2019-20, avec des chutes de 48% pour le CA jeux et de 62% pour le CA hôtelier, mais une progression de 11% du CA locatif.



Si 'l'activité sur le nouvel exercice 2021-22 reste encore fortement impactée', le groupe a 'poursuivi un contrôle strict des dépenses d'exploitation courantes et des investissements, et a mis en oeuvre un plan de restructuration global au travers de plans de départ'.



