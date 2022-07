Bains mer monaco : Croissance de 87% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco indique avoir réalisé sur son premier trimestre 2022-23 un chiffre d'affaires en forte augmentation de 87%, à 207,8 millions d'euros, un niveau d'ailleurs supérieur de 18% à celui du premier trimestre 2019-20.



'La tendance constatée confirme la reprise d'activité observée sur l'exercice 2021-22', commente le groupe de tourisme, rappelant que son premier trimestre 2021-22 avait été marqué par des restrictions de déplacement et des règles sanitaires.



'L'activité du groupe SBM reste dépendante de l'évolution de l'épidémie tout comme de l'évolution du contexte géopolitique avec la situation de guerre affectant l'Ukraine et la crise avec la Russie', prévient-il néanmoins.



