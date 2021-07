Baccarat : Ouverture de l'OPAS ce lundi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF a annoncé que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Baccarat, déposée par Mediobanca pour le compte de Fortune Legend Limited, sera ouverte du 12 au 23 juillet 2021 inclus. La cotation des actions Baccarat reprend donc ce lundi 12 juillet.



Mediobanca se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de Fortune Legend Limited, des actions qui seront apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix de 190 euros par action visant la totalité des actions Baccarat non détenues par l'initiateur.



Toute opération effectuée en dehors de la semi-centralisation, ou du retrait obligatoire, ne donnera pas lieu à la possibilité de percevoir le complément de prix. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



