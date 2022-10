Axway software : Objectif de recentrage réalisé pour 2022

(CercleFinance.com) - Axway annonce avoir atteint son objectif 2022 de rationalisation de son portefeuille de produits grâce à différentes opérations menées au cours des derniers mois, opérations qui auront selon lui un effet relutif sur la croissance du groupe dès 2023.



L'entreprise a ainsi cédé ou stoppé plusieurs produits spécialisés depuis le début de l'année, produits qui représentaient environ 5% de son chiffre d'affaires en 2021. A ce titre, elle comptabilisera une charge non-cash de dépréciation estimée entre 75 et 85 millions d'euros.



Axway précise par ailleurs que ses opérations de rationalisation ne sont pas de nature à remettre en cause la capacité de son conseil d'administration à proposer et le cas échéant, à faire verser un dividende au titre de 2022.



