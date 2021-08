Axa : Axa renouvelle précocement le mandat de son DG à la faveur d'excellents résultats semestriels

(BFM Bourse) - Le premier assureur français a fait part d'un rebond de son chiffre d'affaires, mais surtout de son bénéfice opérationnel courant, qui ressort supérieur à 2019 grâce à une bonne dynamique commerciale et une amélioration de la rentabilité. Le titre se hisse au sommet du palmarès du CAC 40 lundi.

Porté par "’une dynamique doublement vertueuse", à savoir "une croissance des volumes et une amélioration de la rentabilité à travers toutes les zones géographiques et les segments cibles (qui incluent la santé, l’assurance dommages des entreprises et la prévoyance, NDLR)" selon les termes de son directeur général Thomas Buberl, Axa a dévoilé des résultats semestriels robustes ce lundi avant Bourse.

Profitant également d'un effet de base favorable, le géant français de l'assurance a vu progresser toutes les lignes de son compte de résultats. Son chiffre d'affaires rebondit ainsi de 3% en données publiées (+7% à changes constants) à 53,86 milliards d'euros, et reste en deçà de son niveau atteint sur les six premiers mois de l'exercice 2019 (57,9 milliards). Le bénéfice opérationnel courant (+93% en publiées à 3,64 milliards) et le bénéfice net d'Axa (+180% à 4 milliards) ressortent en revanche supérieurs à leur niveau d'il y a deux ans, légèrement pour le premier et bien plus nettement pour le second.

Le résultat opérationnel du groupe s’inscrit par ailleurs "en hausse de 12% en excluant l’impact lié au Covid-19 l’an dernier" souligne Thomas Buberl, qui précise que "ce très bon résultat a été réalisé dans tous nos marchés, et notamment chez Axa XL (spécialisée dans l'assurance dommages aux entreprises, ce pôle avait particulièrement souffert l'an dernier, NDLR) avec une très bonne performance de souscription". La non-récurrence de l'impact de sinistres liés au Covid-19 permet au bénéfice opérationnel courant de cette division de bondir de 323% sur un an. Dans un contexte également porteur en matière de tarification, Axa XL se dit ainsi "en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat de 1,2 milliard d’euros en 2021 et générer une croissance soutenue et rentable dans les années à venir" selon son dirigeant.

Ce dernier a d'ailleurs été reconduit à la tête d'Axa avec un an d'avance sur le calendrier à la suite de ces résultats, le conseil d'administration du groupe ayant annoncé qu'il allait proposer le renouvellement du mandat de 4 ans du patron franco-allemand du groupe à la prochaine assemblée générale, en avril 2022.

Le ratio de solvabilité d'Axa, indicateur clé de la solidité financière des compagnies d'assurance, s'est établi à 212% fin juin, en hausse de 12 points par rapport à fin 2020, principalement en raison: du rendement opérationnel net du provisionnement estimé du dividende pour le S1 2021 (+6 points), (de conditions de marchés financiers plus favorables (+3 points), notamment la hausse des taux d’intérêt et des marchés actions, et de l’émission d’une dette subordonnée verte (+4 points), détaille le groupe.

Dans son activité dommages, Axa a estimé lundi à 400 millions d'euros -avant impôts et net de réassurance- les sinistres associés aux inondations survenues en juillet en Allemagne, Belgique ainsi que dans d’autres parties d’Europe centrale et de l’ouest. Le groupe, qui avait fait l'objet d'actions en justice de la part de nombreux restaurateurs contraints de fermer leur établissement et contestant le refus de l'assureur de les indemniser, avait par ailleurs annoncé début juin avoir trouvé une solution amiable, avec une enveloppe de 300 millions d'euros destinées à environ 15.000 de ses clients en France.

Dans le cadre de son plan stratégique "Driving Progress 2023" annoncé en décembre dernier, Axa "poursuit sa transformation avec le déploiement de services innovants en santé, notamment avec le lancement d’une plateforme numérique de soins (qui entend simplifier le parcours de soins en donnant accès à un écosystème de services intégrés) en partenariat avec Microsoft" rappelle Thomas Buberl - cette collaboration avec le géant technologique avait été annoncée fin avril dernier.

Ces résultats, qualifiés d'"excellents" par le directeur général du groupe, se traduisent par un gain de 3% à 22,54 euros pour le titre Axa, qui se hausse au sommet du palmarès de l'indice phare ce lundi vers 10h20. Il revient ainsi à un sommet depuis mi-juin dernier et se rapproche de son sommet annuel touché fin mai à 24,16 euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse