Aviva : Nomination d'une nouvelle directrice générale

(CercleFinance.com) - Aviva s'adjuge plus de 4% à Londres, à la suite de la nomination d'Amanda Blanc comme directrice générale (CEO) avec effet immédiat, en remplacement de Maurice Tulloch qui a décidé de quitter ses fonctions pour des raisons de santé familiales.



Amanda Blanc a rejoint le conseil d'administration de la compagnie d'assurance britannique en janvier dernier, pour y présider le comité clients, conduite et réputation. Auparavant, elle a exercé des fonctions de direction chez AXA et chez Zurich Insurance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Aviva en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok