Aviva : MACIF va émettre des obligations pour le rachat

(CercleFinance.com) - MACIF a annoncé vouloir lancer des obligations subordonnées pour réaliser le financement de l'acquisition d'Aviva France. L'opération devrait porter sur plusieurs tranches en euros (Restricted Tier 1, Tier 2 et/ou Tier 3).



Aviva a annoncé fin février 2021 la cession d'Aviva France à Aéma Groupe pour 3,2 MdsE. Cette opération s'inscrit dans la volonté d'Aviva de recentrer les activités du Groupe sur ses principaux marchés, au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada.



La MACIF affiche un ratio Solvabilité 2 de 288% avant acquisition d'Aviva France et Aéma Groupe (maison mère de la Macif) affiche un ratio Solvabilité 2 de 215% avant acquisition d'Aviva France.



