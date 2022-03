Aviva : Dans le vert avec des retours aux actionnaires

(CercleFinance.com) - Aviva gagne plus de 1% à Londres, après l'annonce par la compagnie d'assurances, en marge de ses résultats préliminaires 2021, d'un retour total de capitaux aux actionnaires de 4,75 milliards de livres sterling, en incluant le rachat d'actions existant d'un milliard de livres.



Le groupe britannique fait aussi part d'une mise à jour de sa politique de dividende, avec une hausse estimée du dividende par action d'environ 40% en 2022, à environ 31,5 pence, après une année 2021 'marquée par des progrès stratégiques significatifs' selon lui.



'Nos volumes d'assurance générale sont les plus élevés depuis plus d'une décennie, les ventes d'assurance-vie a augmenté de 23% et nous sommes sur la bonne voie pour réduire les coûts contrôlables de 300 millions de livres d'ici fin 2022', souligne la CEO Amanda Blanc.



